PKK/KCK Üyesi İddiasıyla 1 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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PKK/KCK Üyesi İddiasıyla 1 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.G. isimli şahsı Adıyaman merkeze bağlı bir köydeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. M.G.'nin, kapatılan 'Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' isimli dernekte yönetici üye olarak görev yaptığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 00:38
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PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca geçmiş yıllarda Adıyaman İl Merkezinde sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği tespit edilen M.G., isimli şahıs, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adıyaman merkeze bağlı bir köydeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.G., Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.G.'nin, 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 298896 sayılı Resmi Gazetede kapatılan "Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" isimli dernekte yönetici üye olarak görev yaptığı ise belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK Üyesi İddiasıyla 1 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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