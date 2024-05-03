PKK/KCK Üyesi İddiasıyla 1 Şahıs Gözaltına Alındı

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PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca geçmiş yıllarda Adıyaman İl Merkezinde sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği tespit edilen M.G., isimli şahıs, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adıyaman merkeze bağlı bir köydeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.G., Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.G.'nin, 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 298896 sayılı Resmi Gazetede kapatılan "Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" isimli dernekte yönetici üye olarak görev yaptığı ise belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.