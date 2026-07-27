PKK/KCK Üyesi Tutuklandı
Niğde'de silahlı terör örgütü üyesi H.A. düzenlenen operasyonla tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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