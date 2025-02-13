PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturmada detaylar sevk yazısında ortaya çıktı - Son Dakika
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PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturmada detaylar sevk yazısında ortaya çıktı

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

13.02.2025 16:50
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Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılırken, soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Örgütsel paylaşımlar yapılan grupta yer aldığı belirlendi

Sevk yazısında, şüphelilerden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in telefonunun incelenmesi sonucu 313 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, 6 şahsın aranıyor kaydı olduğu, 8 şahsın ise cezaevinde bulunduğu aktarıldı. Şüphelinin örgütsel paylaşımlar yapılan HDP 1. Bölge İlçeler adlı mesajlaşma uygulamasında katılımcı olarak bulunduğu, başkaca gruplarda da bulunduğu ve bu gruplarda örgütsel paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Kobani olaylarına ithafen yazılan doküman ele geçirildi

Öte yandan şüpheli Yüksel'in yapılan aramalarda el yazısı ile yazılmış dokümanına ulaşıldığı, içeriğinde geçen ifadelerin yapılan araştırmalar sonucu HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı ile terör örgütü PKK/PYD/ YPG yandaşlarının 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Suriye Aynelarab (Kobani) bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok il ve ilçede barikat kurup yol kesme eylemleri gerçekleştirdiği, yine örgüt yandaşlarının uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binaları, vatandaşların evleri, iş yerleri ve araçlarına zarar verdiği, 2 Polis Memurunun şehit edildiği, toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği 435'i sivil 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişinin yaralandığı olaylara ithafen yazıldığı belirtildi.

Şüphelilerin çeşitli belediyelere yerleştirilerek örgütün saha gücünü artırmayı hedefledikleri aktarıldı

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür gibi pek çok şüphelinin aynı şekilde telefonunun incelenmesi sonucu aranıyor kaydı olan kişilerle iletişiminin olduğunun belirtildiği sevk yazısında, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu, KCK yürütüme kurulu üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildiği, Belediyelerin imkanları kullanılarak örgütünün mali yapısına desteklenmesi ve alan saha gücünün arttırılmasını ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri kaydedildi.

Şüphelilerin bu çerçevede ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri belirtildi

Şüphelilerin Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi olduklarının belirtildiği sevk yazısında, HDK'nın legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis olduğu, HDK'nın sosyal alandaki faaliyetleri ile eş güdümlü şekilde siyasal alanda da 'kent uzlaşısı' modeli üzerinden metropol belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı, şüphelilerin siyasi tutum ve davranışlarının bu doğrultuda ve üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği ve bu kapsamda şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünü HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri kaydedildi. Ayrıca, şüphelilerin bu çerçevede ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri, bu şekilde silahlı terör örgütü ile organik bağ kurmak suretiyle örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde süreklilik içeren eylemler gerçekleştirdikleri kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Suç, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturmada detaylar sevk yazısında ortaya çıktı - Son Dakika

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