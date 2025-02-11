İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › PKK'nın Metropol Faaliyetlerine Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?