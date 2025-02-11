PKK'nın Metropol Faaliyetlerine Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL