Plakasını havluyla kapatıp trafikte canını hiçe sayan motosiklet sürücü kamerada: 18 bin TL ceza yedi

ÇANKIRI - Çankırı'da bir motosiklet sürücüsü plakasını havluyla kapatıp tek teker üzerinde trafiği tehlikeye düşüren şahsa 17 bin 820 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın motosikleti ile trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da bir motosiklet sürücüsünün plakasını havluyla kapatıp tek teker üzerine trafiği tehlikeye düşürdüğünü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerden şahsın tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücüye 17 bin 820 TL cezai işlem uygulanırken motosiklet ise trafikten men edildi.