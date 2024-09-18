Plakasız Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Kaçtı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarparak, otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan plakasız motosikletin sürücüsü, motosikletine binip olay yerinden ayrıldı. Küçük yaşta ve ehliyetinin olmadığı belirlenen motosikletlinin, çalıştığı iş yerine tamir için bırakılan motosikleti habersiz alarak gezmeye çıktığı sırada kaza yaptığı bildirildi.

Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nden gelip 9029 sokağa dönmekte olan Mesut Akkaş'ın kullandığı 07 JY 760 plakalı otomobil ile Güneylioğlu Caddesi'nde Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan plaka ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Güneylioğlu Caddesi 9029 sokak kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Diğer taraftan kolundan yaralandığı belirlenen küçük yaştaki motosiklet sürücüsünün tedavi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne gittiği, çalıştığı iş yerine tamir için bırakılan motosikleti habersiz alarak gezmeye çıktığı sırada kaza yaptığı bildirildi. - ANTALYA