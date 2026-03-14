Plakasız Motosikletlere Denetim

Aydın'ın İncirliova ilçesinde plakasız ve abartı egzozlu motosikletlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde plakası bulunmayan 6 motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Özellikle plakasız motosikletler ve çevreyi rahatsız eden abartı egzoz kullanan araçlara karşı denetimlerin artırıldığını belirtti. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin dikkate alındığını ifade eden ekipler, bu tür ihlallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Emniyet yetkilileri, plakasız motosikletlerin trafikte hem güvenlik riski oluşturduğunu hem de suç olaylarında tespiti zorlaştırdığını belirterek, motosikletlerin plakasız şekilde trafiğe çıkmasının cezasının 46 bin lira olduğunu hatırlattı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - AYDIN