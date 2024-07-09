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Polatlar soruşturmasında mahkeme iddianameyi iade etti

İSTANBUL - Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından iade edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.