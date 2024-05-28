Polatlı-Ankara yolunda pikap dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Polatlı-Ankara yolunda pikap dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Polatlı-Ankara yolunda pikap dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Polatlı-Ankara Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir pikap, arkadan çarpan bir otomobilin etkisiyle dereye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, vinç yardımıyla dereye uçan pikap çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 20:08
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Polatlı- Ankara yolunda seyir halindeki pikabın dereye uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaser O. idaresindeki Ankara yönüne giden pikaba, iddiaya göre arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap, bariyerleri aşarak yolun sağındaki dere yatağına uçtu. Yol üzerindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, pikap içerisindeki Y.O., F.Ü., M.E. ve İlknur Doğan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlknur Doğan'ın (56) olay hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen vinç yardımıyla dereye uçan pikap çıkarılarak götürüldü. Ayrıca, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı-Ankara yolunda pikap dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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