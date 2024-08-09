Polatlı'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu - Son Dakika
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Polatlı'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu

Polatlı\'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu

Polatlı'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin yakınları, Adli Tıp Merkezi önünde acılarını paylaştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında nişanlı olan bir genç kızın da olduğu belirtildi.

09.08.2024 18:16
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu.

Polatlı'da meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Yakınlarının ölüm haberini alan vatandaşlar, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Merkezi'nin önüne geldi. Bazı vatandaşlar, aldıkları acı haber nedeniyle fenalık geçirerek bayıldı. Gözyaşlarına boğulan kadınlar ise ağıt yaktı.

"Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı"

Kazada ablası Fevzile Baydar'ı ve yeğeni Şuna Yaşar'ı kaybeden İsmail Bayram, İHA muhabirine yaptığı açıklamada vefat haberini internet üzerinden aldıklarını belirtti. Ablasının kızı Şuna Yaşar ile beraber öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlunu bıraktığını ifade eden Baydar, "Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı. Damatta perişan, haberi alır almaz yolda geliyor" dedi.

"Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim"

Kazada yengesi ve dayısının kızını kaybeden bir vatandaş ise, "Ben kendim olay esnasında oradaydım. Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim. Ağrı arabası olduğu için bekledim yolda, sonra vefat haberini duydum. Acı hepimizin acısı. Türkiye'nin acısı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu - Son Dakika

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