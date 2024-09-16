Polatlı'da Motokurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Polatlı'da tırın çarptığı motokurye hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da, Polatlı- Eskişehir yolu Sanayi Kavşağı üzerinde tırın çarptığı kurye hayatını kaybetti.

Kaza, Polatlı Gülveren Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı'da bir dönercide paketçi olarak çalışan Baran Çevik idaresindeki 06 EIB 211 plakalı motosiklet Rauf Çiçek Caddesi üzerinden Polatlı Sanayi Sitesi'ne ilerlediği esnada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve Eskişehir yönünden gelen 06 BOA 017 plakalı tır, motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Baran Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayı haber alan gencin ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.