Polatlı'da Sel Felaketi: 17 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polatlı'da Sel Felaketi: 17 Hayvan Telef Oldu

Polatlı\'da Sel Felaketi: 17 Hayvan Telef Oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak sonrası sele kapılan 17 büyükbaş hayvan telef oldu, zarar 2 milyon TL.

02.05.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel, 17 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiledi. Burada bir besi çiftliği bulunan Sedat Akbulut'a ait 17 büyükbaş hayvan ise sele kapılarak telef oldu.

"2 milyona yakın zararımız var"

Besi çiftliğinin sahibi olduğunu belirten Akbulut, "17 hayvanımız telef oldu selde. Biz ayağı aksayan hayvanlarımızı dışarıya, toprak alana çıkarıyoruz düzelene kadar, tedavi sürecinde. O anda bastıran yağmurla birlikte, aslında daha fazla hayvanımız vardı ama çok azını biz içeri alabildik. Geri kalanı, yukarıdan ani selin bastırmasıyla birlikte bu hale geldi. Şu anda da etrafa dağıldı, onları topluyoruz. 2 milyona yakın zararımız var" dedi.

Yaşanan felaketin ardından telef olan hayvanlar, yapılan incelemeler sonrası yetkililerin kontrolünde hijyen kurallarına uygun bir şekilde gömüldü. Jandarma olayla ilgili tutanak tuttu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Polatlı, 3-sayfa, Ekonomi, ankara, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Sel Felaketi: 17 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:43:07. #7.13#
SON DAKİKA: Polatlı'da Sel Felaketi: 17 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.