Polatlı'da Silahlı Kavga: 23 Gözaltı - Son Dakika
Polatlı'da Silahlı Kavga: 23 Gözaltı

09.05.2026 20:33
Ankara'nın Polatlı ilçesinde aileler arasında çıkan silahlı kavgada gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Polatlı ilçesinde daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde araç kundaklama olayına kadar uzanan ve Şentepe Mahallesi'nde bir kişinin 3 kişiyi bıçaklamasıyla devam eden iki aile arasında çıkan olaylarda yine tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Silahlı çatışmada yaralanan olmamıştı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmış, ilk etapta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 8 ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte polis ekipleri 11 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Son operasyonda ayrıca 11 ruhsatsız silahın daha ele geçirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, mahallede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

21:46
20:38
20:15
19:59
19:49
19:40
