Polatlı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Polatlı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Polatlı'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik narkotik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirtildi. Aramalarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polatlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda paketlenmiş halde ve farklı türlerde uyuşturucu maddeler, cam pipo, nargile düzenekleri, 2 ruhsatsız tüfek, boş şarjör ve 4 fişek ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere ise incelenmek üzere el konulduğu aktarıldı.
Kaynak: İHA
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