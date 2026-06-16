Polatlı Mezarlığında Araç Yandı - Son Dakika
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Polatlı Mezarlığında Araç Yandı

Polatlı Mezarlığında Araç Yandı
16.06.2026 20:37
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Polatlı şehir mezarlığında park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehir mezarlığında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı Şehir Mezarlığı içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polatlı Mezarlığında Araç Yandı - Son Dakika

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