Polis Adıyaman'da 8 şüpheliyi narkotik operasyonda gözaltına aldı, 83 fişek bulundu - Son Dakika
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Polis Adıyaman'da 8 şüpheliyi narkotik operasyonda gözaltına aldı, 83 fişek bulundu

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Polis Adıyaman\'da 8 şüpheliyi narkotik operasyonda gözaltına aldı, 83 fişek bulundu
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Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik narkotik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sentetik kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatları, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 83 fişek ele geçirildi; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatlarının yanı sıra 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve farklı çaplarda 83 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Polis Adıyaman'da 8 şüpheliyi narkotik operasyonda gözaltına aldı, 83 fişek bulundu - Son Dakika
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