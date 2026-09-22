Polis Adıyaman\'da 8 şüpheliyi narkotik operasyonda gözaltına aldı, 83 fişek bulundu

Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatlarının yanı sıra 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve farklı çaplarda 83 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.