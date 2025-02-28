Polis Aileleri Uyuşturucuyla Mücadeleye Dikkat Çekti

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Polisler ve aileleri tiyatroyla madde bağımlılığına dikkat çekti

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin, eşlerinin ve çocuklarının oynadığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunuyla uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çekildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla "Emniyetli Yarınlar" projesi hayata geçirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun'un da oluşumda yer aldığı tiyatro grubu kuruldu. Emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubunun "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu seyircisiyle buluştu.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen oyunun ilk gösterimi yoğun ilgi gördü. Oyunda, aile içindeki iletişimsizlik nedeniyle yalnızlaşarak uyuşturucuyla tanışan bir gencin hikayesinin anlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, farkındalık oluşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.