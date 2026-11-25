Ankara Sebze ve Meyve Hali'ne sevkiyat için gelen araçlara korsan otoparkçılık yaptıkları ve iş yeri sahiplerine tehdit ile baskı uygulayarak haraç almaya çalıştıkları iddia edilen 26 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yenimahalle'de bulunan Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine baskı, tehdit ve yağma yöntemleriyle üstünlük sağlamaya çalıştığı, sevkiyata gelen araçlar üzerinden korsan otoparkçılık yaparak haksız kazanç elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 döner bıçağı ve 170 çeşitli çap ve kalibrede mermi bulundu. Hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen bir araca da el konuldu.