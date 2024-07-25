Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu'dan Ankara'ya yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu'dan Ankara'ya yola çıktı

Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu\'dan Ankara\'ya yola çıktı

Bolu'dan Ankara'ya taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yürüyüş başlatan sendikaların toplu halde yürüyüşüne Bolu Valiliği izin vermedi. Trafiği riske atmayacak şekilde, üç sendikanın genel başkanlarının da arasında olduğu 10 kişinin yürümesine izin verildi.

25.07.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu'dan Ankara'ya yola çıktı

BOLU - Bolu'dan Ankara'ya taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yürüyüş başlatan sendikaların toplu halde yürüyüşüne Bolu Valiliği izin vermedi. Trafiği riske atmayacak şekilde, üç sendikanın genel başkanlarının da arasında olduğu 10 kişinin yürümesine izin verildi.

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan'ın da aralarında olduğu sendika üyeleri Valilik meydanında bir araya geldi. Yürüyüş öncesi Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, basın açıklaması yaptı. Yazgan'ın konuşmasının ardından sendika üyeleri davul zurna eşliğinde İzzet Baysal Caddesinden Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Polis ekiplerinin tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak barikat kuruldu. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 200 kişinin bulunduğu grubun geçişine izin verilmedi.

10 kişinin Ankara yürüyüşü başladı

Polis ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından üç sendika başkanı ile birlikte sadece 10 kişinin Ankara'ya yürüyüşe devam etmesine izin verildi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ile birlikte 10 kişi meydanda toplanan kalabalık tarafından Ankara'ya yola çıktı.

Kaynak: İHA

Bolu Valiliği, Sendika, Ankara, Bolu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu'dan Ankara'ya yola çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi: Yalnızca 10 kişi Bolu'dan Ankara'ya yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement