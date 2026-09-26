Polis, Bilecik Bozüyük\'te 43 veliye akran zorbalığı ve güvenli interneti anlattı

Polis, Bilecik Bozüyük'te 43 veliye akran zorbalığı ve güvenli interneti anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulundaki veli toplantısında 43 veliye akran zorbalığını anlattı. Ayrıca güvenli internet, 112 Acil Çağrı Hattı ve Toplum Destekli Polislik çalışmaları anlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 43 veliye akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulunda düzenlenen veli toplantısında, çocukların karşılaşabileceği akran zorbalığına karşı velilere bilgi verildi. Toplantıda ayrıca güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı ve Toplum Destekli Polislik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabileceği risklere karşı velilerin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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