Polis ile ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis ile ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada

Geniş Video İzle

Polis ile ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 27 bin 460 TL para cezası Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşanırken, yaşanan kovalamaca kameralara da yansıdı.

14.08.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis ile ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 27 bin 460 TL para cezası

AKSARAY - Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşanırken, yaşanan kovalamaca kameralara da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri Nakkaş Caddesi uygulamana noktasına giren 06 DGJ 572 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp hızla kaçmaya başlayan sürücü polisi de peşine taktı. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri de otomobilin peşine düşerken, Aksaray sokaklarında gecenin sessizliğini yankılanan polis sirenleri bozdu. Yaklaşık 2 kilometre kaçtıktan sonra polisin önünü kesmesiyle yakalanan E.Ö. isimli sürücünün, yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu belirlenirken bu sebeple polisten kaçtığı tespit edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan bin 506 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ve araç ruhsat sahibi olan babasına ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 27 bin 460 TL para cezası kesti. Araç ehliyetsiz sürücünün babasına tutanak karşılığı teslim edildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Aksaray, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis ile ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a ’’siyasi şantaj’’ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a ''siyasi şantaj'' yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 04:06:26. #1.13#
SON DAKİKA: Polis ile ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement