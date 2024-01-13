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Polis, Maslak'ta kafede unuttuğu para dolu çantasını Çinli vatandaşa teslim etti - Son Dakika
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Polis, Maslak'ta kafede unuttuğu para dolu çantasını Çinli vatandaşa teslim etti

Maslak'ta bir kafede kahve içmek için oturan Çinli vatandaş, içinde 220 bin lira olan çantasını unutarak mekandan ayrıldı. Kafe çalışanları çantayı polis ekiplerine bildirdi ve çanta Çinli vatandaşa teslim edildi. Çinli vatandaş, polislere teşekkür etti ve çantanın içindeki parayı kaybetse hayatının nasıl olacağını düşündüğünü söyledi.

Polis, Maslak\'ta kafede unuttuğu para dolu çantasını Çinli vatandaşa teslim etti
13.01.2024 - 16:59,
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Polis, Maslak'ta kafede unuttuğu para dolu çantasını Çinli vatandaşa teslim etti

Çinli vatandaş için 220 bin lira olan çantayı bulan polislere: "Vallahi billahi çok teşekkürler"

İSTANBUL - Maslak'ta bir mekanda kahve içmek için oturan Çin uyruklu şahıs, içinde 220 bin lira olan çantasını sandalyede unuttu. Kafe personelinin polis ekiplerine ilettiği çanta ve paralar karakolda Çinli vatandaşa teslim edildi. Çinli vatandaş, para dolu çantayı teslim eden polislere, "Vallahi billahi çok teşekkürler" dedi.

Sarıyer Maslak'ta yaşanan olayda, bir kahve işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çin uyruklu Long Ma, kahve içmek için elinde taşıdığı çantayla bir kafeye oturdu. Birkaç dakika sonra aceleyle farklı bir yere geçmesi gereken Ma, çantayı sandalyede unutarak mekandan ayrıldı.

Bir anlık dalgınlıkla para dolu çantayı unuttu

Bardakları almak için masaya gelen kafe çalışanı, çantanın unutulduğunu fark ederek kafenin içine getirdi. Ardından çalışanlar unutulan çantayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı kontrol ettiklerinde içinde 220 bin lira nakit para, 3 evrak dosyası, 3 şirket kaşesi ve bir cep telefonu olduğunu fark etti.

Türk polisinden yardım eli

Evrak üzerindeki ismi ve cep telefonu numarasını kontrol eden ekipler, çantanın Çinli vatandaş Long Ma'ya ait olduğu anladı. Kayıp ihbarının bildirilmesiyle karakola gelen Long Ma, kayıp çanta ve 220 bin TL nakit parayı polis ekiplerinden sağsalim alarak onlara teşekkür etti.

"Bu parayı kaybetsem hayat nasıl olurdu bilemiyorum"

Çantası bulunduktan sonra büyük sevinç yaşadığını aktaran Long Ma, "Türk polisine çok teşekkürler. Ben hiçbir yerde bulamadım. Siz çok kısa zamanda buldunuz. Vallahi billahi çok teşekkürler. Ben kahve içmek üzere dışarıya oturdum. Hemen bir yere geçmem gerektiği için çantamı orada unuttum. Ardından akşam yemek yerken polisler beni aradı. Çantamın içinde evraklarda numaram yazıyordu. Ben hemen karakola geldim ve olayları anlattım. Gerçekten benim çantam çıktı. İçinde 220 bin lira para vardı. Ben de Türkiye'de çalışıyorum. Bu parayı kaybetsem hayat nasıl olurdu bilemiyorum" dedi.

(GA-DCC-SB-

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Polis, Maslak'ta kafede unuttuğu para dolu çantasını Çinli vatandaşa teslim etti - Son Dakika


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