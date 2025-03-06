Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu - Son Dakika
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Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

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Gaziantep'te bir polis memuru, tartıştığı 2 kardeşine beylik tabancası ile ateş etti. Olayda yaralanan 2 kardeşten birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırgan polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

06.03.2025 13:47
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Gaziantep'te polis memuru Mesut K. (52) alacak nedeniyle tartıştığı kardeşleri Mehmet (38) ve Murat K.'yi (49) beylik tabancasıyla vurdu. Mesut K. gözaltına alınırken, kardeşleri ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Pancarlı Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde meydana geldi. Polis memuru Mesut K. ile taksicilik yapan kardeşleri Mehmet ve Murat K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mesut K., yanındaki beylik tabancasıyla 2 kardeşine ateş açtı.

YERE YIĞILDILIP KALDILAR

Kurşunların isabet ettiği 2 kardeş yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli polis memuru ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu
Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu
Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu
Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu
Kaynak: DHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ercan Bey:
    Uzlaşma ve konuşma kültüründen uzak bir toplumuz. Tarla ve miras davasıdır... 22 0 Yanıtla
  • 81855655As:
    büyük ihtimalle miras tarla tapan meselesindendir.Allah akıl vesin.yazık memuriyenden oldu.inşallah kardeşlerinin durumları düzelir. 13 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Cahillik işte. Kaba kuvvet sevdalısı bireyler maalesef polis de olabiliyor.. 10 2 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    herşey biryere kadar ama 2 2 Yanıtla
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