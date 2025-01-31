Polis Memuru Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü

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Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşini evde beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru, duruşmada, eşini daha önce affettiği için pişman olduğunu ifade ederek, "Şu anda kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum" dedi.

Geçen yıl 15 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü görevli polis memuru E.T., merkez Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi çıkan tartışmada beylik tabancasıyla öldürdükten sonra teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan polis memuru E.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına ve üstsoy veya altsoydan eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

"Kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık polis memuru E.T., "Eşim beni daha öncesinde aldattı. Bunu daha önceki duruşmada mahkemenizde anlattım. Keşke daha önce affetmeseydim, o gün bitirseydim. Olay buraya kadar gelmezdi. Bu adam eşimin evli olduğunu bilmiyordum diyor. Kapının önünde tabela var eşimle benim ismimizin yazılı olduğu. Beni tahrik etmediğini söylüyor. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Burçin kim bu dedim. Tanımıyorum dedi. Burçin'e 3 kez hat aldık. Benim akrabalarımda bile numarası yoktu. Aramayı görünce Ö.F.T.'yi sesli aradım. Şahıs benim sesimi kadın sesi sandı. Daha sonra görüntülü görüşmeye başladık. Bana yaptığı her şeyi anlattı. Kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum. Ben polis olarak tanımadığım birçok insanı kurtardım. Ben neden bu hale geldim. Bunun da düşünülmesini istiyorum. Üzerime iftira suçlama atılıyor. Bundan sonraki mahkemelere SEGBİS ile katılmak istiyorum. Hep suçlu benmişim gibi beni suçladılar" dedi.

"Burçin'in evli olduğunu bilmiyordum"

Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.M.F. ise "Burçin ile 2 aylık bir ilişkim vardı. Olay günü Ender T. beni aradı. Daha sonra Burçin beni kurtar dedi. Burçin vuruldum dedi. Son arama görüntülüydü. Yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim, silah sesi duydum. Burçin oradan kaçın dedim. Ben, Burçin'in evli olduğunu bilmiyordum, sadece eski eşinin polis olduğunu biliyordum, boşandılar diye biliyordum, hiçbir şekilde evli olduğunu anlamadım" diye konuştu.

Dinlenen diğer tanıkların ardından mahkeme heyeti, sanık E.T.'nin tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU