Polis memuru Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Polis memuru Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı

Polis memuru Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da Polis Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüpheli C.R.'nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla yakalandığını bildirdi.

04.03.2025 15:58
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Polis memuru Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da Polis Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüpheli C.R.'nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis memuru Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


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