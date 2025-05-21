Polis Memuru Yahya Süslü Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yahya Süslü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Yahya Süslü, bugün ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Merhum polis memuru için 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından Süslü, dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. - ANTALYA
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