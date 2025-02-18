Polis Memuruna 25 Yıl Hapis Cezası

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde daha önceden aralarında husumet bulunan Tekniker Süleyman Sökmen'i öldüren polis memuru Şükrü K., İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde 14 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru Şükrü K., aralarında husumet bulunan tekniker Süleyman Sökmen'i 15 el ateş ederek öldürmüştü. Şükrü K. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, yapılan yargılama sonucunda 25 yıl hapis cezası almıştı. Bölge Adliye Mahkemesinin, sanığın akıl sağlığı raporu alınmadığı ve kullandığı silahın kendi silahı mı yoksa beylik tabancası mı olup olmadığının tespit edilmediği gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından sanık Şükrü K. bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Şükrü K. ile öldürülen tekniker Süleyman Sökmen'in yakınları katıldı. Öldürülen Süleyman Sökmen'in babası Coşkun Sökmen sanığın duygu sömürüsü yaptığını, oğlu Süleyman Sökmen ve eşini sürekli tehdit ettiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Anne Necla Sökmen ise 14 Eylül'ün oğlunun doğum günü olduğunu, oğlu için doğum günü hazırlığı yaparken ölüm haberini aldıklarını belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetinin tahliye isteyip istemediğinin sorulması üzerine sanık Şükrü K., "Olay ortada, tahliye istemek gibi bir lüksüm yok" dedi. Sanık Şükrü K., son söz olarak da pişman olduğunu ifade etti. Yapılan yargılama sonucu Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Şükrü K.'ya yine 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Şükrü K. ile tekniker Süleyman Sökmen arasında tartışma çıktı. Tartışma bina içerisinde bulunan yangın merdiveninde devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru Şükrü K. ateş açtı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede tekniker Süleyman Sökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü K. meslektaşları tarafından gözaltına alındı. - KAYSERİ