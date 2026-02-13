Polis Memuruna Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Polis Memuruna Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı

13.02.2026 23:58
Küçükçekmece'de polis memuru ve eşine saldıran 3 şüpheli yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Küçükçekmece'de sokakta otomobille çarptıkları polis memuru ve eşini çıkan tartışma sonrası darbeden 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından savcılık itirazıyla tutuklandı.

Olay, 6 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İstirahatli polis memuru T.Y., ile eşi E.Y., ile birlikte yürüdüğü esnada otomobil eşi E.Y.'ye çarpmıştı. Bunun üzerine polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında tartışma başlamıştı. Taraflar arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Otomobilde bulunan kişiler iddiaya göre arkadaşlarını da olay yerine çağırmış ve kalabalıklaşan grup polis memuru T.Y. ile eşi E.Y.'yi darbederek, cep telefonunu elinden alıp hakaret ettikten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, M.A.G., Ş.A. ve E.K. isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Devam eden çalışmalarda, kavga sırasında olay yerinde bulunan ve kavgaya karıştığı belirlenen B.K. ve F.A. isimli şüpheli şahıslar ise 10 Şubat'ta yakalanmış, sevk edildikleri mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.A., Ş.A. ve B.K. isimli şahıslar hakkında tekrar gözaltı kararı verilmesi üzerine şüpheliler kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesinde savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. F.A., Ş.A. ve B.K. isimli şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis Memuruna Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

00:03
SON DAKİKA: Polis Memuruna Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
