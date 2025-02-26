Polis memurunun şehit olduğu kaza öncesi kaçan sürücü tutuklandı

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Konya'da bir polis memurunun şehit olduğu 2 polis memurunun da yaralandığı kazanın öncesinde polisten kaçan otomobilin sürücüsü sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da, dün saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi üzerinde polis ekipleri dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip etmeye başladı. Ters istikametten kaçan otomobili takip eden polis aracının Okyar Caddesi istikametinden gelen tır ile çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin (37) şehit olurken, polis memurları O.D. ve H.S. yaralandı. Ekip aracı ile çarpışan tırın sürücüsü A.K. (43) ile olay yerinden kaçtıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü Sinan K. (33) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sinan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tır sürücüsü A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA