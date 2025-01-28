Polis Motosikletlileri İlginç Yöntemle Yakaladı - Son Dakika
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Polis Motosikletlileri İlginç Yöntemle Yakaladı

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Eskişehir'de sivil polis, tek tekerle giden motosikletlilerin anahtarlarını alarak 53 bin TL ceza yazdı.

28.01.2025 10:23
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Polisten trafiği tehlikeye atan motosikletlileri ilginç yakalama yöntemi kamerada

Vatandaş gibi yaklaşan polis tek tekerle trafikte ilerleyen motosikletlinin kontak anahtarlarını alıp 53 bin TL ceza yazdı

Motosiklet kullanıcısı Salih Kızıl:

"Sivil vatandaş gibi arkamızdan dolaşıp önümüze gelerek anahtarlarımızı teker teker aldı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ön tekeri kaldırarak trafikte seyreden, ehliyetsiz motosikletli sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu fark eden sivil polis, bahse konu motosiklet ve 2 arkadaşının anahtarlarını bir anda toplayıp, toplamda 53 bin TL ceza yazdı.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Atatürk Bulvarında 3 kişilik motosiklet grubu gezintiye çıktı. Gruptan biri motosikletini ön tekerini kaldırarak caddede uzun süre tek teker üzerinde ilerleyip zaman zaman makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Yaptığı tehlikeli hareketlerden sonra grup, kırmızı ışıkta durdu. O sırada gruba vatandaş gibi yanaşan sivil polis, hiçbir şey söylemeden 3 motosikletin motorunu durdurup anahtarları topladı. Polisin sivil vatandaş olduğunu düşünen motosikletli grup belli bir süre şaştı kaldı. Yaşananlar, grupta motosiklet kullanan Salih Kızıl'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

53 bin TL cezai işlem uygulandı.

Daha sonra sivil polis tarafından, 3'lü motosiklet grubunda 2'sine, tek tekerle trafikte ilerlemekten, plakasız motosiklet ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 53 bin TL para cezası kesildi. Öte yandan tek tekerle trafikte seyreden motosiklet kullanıcısına, yakın tarihte benzer konudan cezai işlem uygulandığı, şahsın oyun konsolunu satarak cezayı ödeyeceği öğrenildi.

"Işıklarda durduğumuzda bizi paketlediler"

Ceza kesilen grupta motosiklet kullanan 21 yaşındaki Salih Kızıl, yaşananları anlattı. Trafikte yaptıklarının yanlış olduğuna değinen Kızıl, "Biz bulvar tarafında arkadaşlarımızla birlikte geziyorduk. Arkadaşımı video çektim, o da motorun önünü kaldırdı. Arkamızdan sivil polis bizi takip etmiş. Işıklarda durduğumuzda bizi paketlediler. Polis arabasındaki ışıkları kapatmışlar, polis de yeleğini çıkarmış. Sivil vatandaş gibi arkamızdan dolaşıp önümüze gelerek anahtarlarımızı teker teker aldı. Arkadaşımın plakası olmadığı için ilk onun anahtarı alındı. O an çok şaşırdık bir şey söyleyemedik, donduk kaldık. Polisi sivil vatandaş sandığım için 'Ne oluyor abi?' dedim. Polis, bir şey demeden direkt anahtarları aldı. Ön kaldıran arkadaşımın ehliyeti yok. Arkadaşım; hızlı gitti, makas attı, aynası yok, abartı egzoz dahil hepsinden 40 bin civarı para cezası yedi. Diğer arkadaşım da ayna ve makastan dolayı 13 bin lira para cezası yedi. Buradan diğer motor kullanan insanlara dikkatli ve sakin kullanmalarını söylüyorum. Arkadaşım olaydan sonra pişman oldu ve tekrar yapmama kararı aldı. Ben dikkat ediyorum, öyle şeyler yapmıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Motosikletlileri İlginç Yöntemle Yakaladı - Son Dakika

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