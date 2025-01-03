Polis Takibindeki Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polislerin 'Dur' ihtarına uymayıp ters yöne girerek kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay, Çerkezköy Narin Kavşağı'nda saat 02.30 sularında meydana geldi. Trafik ekipleri, uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp kaçan 34 KKY 771 plakalı aracı takibe aldı. Kaçan araç Yünsa Kavşağı'nda ters yöne girerek kaza yaptı. Kazada araç içerisindeki E.O. ve N.K. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü E.O.'nun 324 promil alkollü olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ