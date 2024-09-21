Polis Taksi Şoförünü Kurtardı

3.Sayfa

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi girişinde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı.

Olay, gece saat 00.10 sularında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde yaşandı. Koruma polisi, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören polis, vatandaşa müdahale etti. Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan polis memuru, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı. Polis, zamanında müdahale ile sürücünün hayata tutunmasını sağladı. - ANKARA