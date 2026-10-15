Polis Tekirdağ Hayrabolu\'da okul güvenliği için park ve servisleri denetliyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerle öğrencilerin huzurunu ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen denetimler kapsamında parklar, bahçeler, okul servisleri ve çeşitli iş yerleri kontrol ediliyor. Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarla okul çevrelerinde güvenliğin korunması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların ve öğrencilerin huzurunu sağlamak amacıyla okul önleri ile çevrelerindeki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.