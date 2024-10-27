Polis Yolda Yaralı Atmacayı Kurtardı

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Erzurum'da polis yol kenarında bulduğu atmacaya sahip çıktı ve yetkililere teslim etti.

Erzurum'un Köprüköy İlçesi Emniyet Amirliği ekiplerince yol kenarında kızıl şahin olarak bilinen atmaca türünün yaralı olduğu görüldü. Polis ekipleri yetkililere ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Bitkin halde bulunan ve uçamayan kuş daha sonra gerekli tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli parklar ekibine teslim edildi. - ERZURUM