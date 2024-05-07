Polisin 'Dur' ihtarına uymamıştı, yakalandı - Son Dakika
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Polisin 'Dur' ihtarına uymamıştı, yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, film sahnelerini aratmayan bir kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 24 bin lira idari para cezası kesildi.

07.05.2024 22:53  Güncelleme: 22:55
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Polisin 'Dur' ihtarına uymamıştı, yakalandı

Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın ardından 24 bin lira ceza yedi

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesin de polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı. Ekipler, sürücüye 24 bin lira idari para cezası kesti.

Olay, dün Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Emirhan Y. idaresindeki 16 AVK 953 plakalı motosikletten şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan 16 AVK 953 plakalı motosiklet sürücüsü Emirhan Y., ekipleri peşine takarak kaçmaya başladı. Bursa-Mudanya Yolu üzerinde film sahnelerini aratmayan kovalamaca, polis ekiplerinin kazaya sebebiyet vermemek için motosikletin peşini bırakmaları sonucu son buldu. Dün akşam saatlerinde ise, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Emirhan Y.'yi yakalayarak hakkında adli işlem başlattı. Öte yandan, 16 AVK 953 plakalı motosiklet sürücüsü Emirhan Y.'ye 'Kasksız motosiklet kullanmak', 'Ters yönde ilerlemek', 'Kırmızı ışık ihlali' ve 'Yetersiz ehliyet'ten 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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