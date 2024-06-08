YKS Sınavına Geç Kalan ve Kimliklerini Kaybeden Öğrencilere Polis Yardımı

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavını geç kalan ve kimliklerini kaybeden öğrencilere polis ekipleri yardım etti.
08 Haziran tarihinde gerçekleşen YKS sınavına girecek olan 4 öğrenci kimliklerini kaybetti. Öğrencileri sınav yerlerinden alan polis ekipleri İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürerek belge çıkarttırmalarına ve tekrar sınava yetişmelerinde yardımcı oldu. Ayrıca sınava geç kalan 2 Öğrenciyi polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi. - DENİZLİ
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