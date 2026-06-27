Polislerden Karneli Çocuklara Hediyeler

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karne alan çocukların sevincine çeşitli hediyelerle ortak oldu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler İzzetpaşa Mahallesi'nde karne heyecanı yaşayan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklarla bir araya gelen polis ekipleri, hem karne sevincini paylaştı hem de çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada, "Çocuklar bizim yarınlarımız. Onların her zaman yanındayız." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN