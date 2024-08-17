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Polisten çocuklara 'Oyun bağımlılığı' uyarısı

Önce dijital oyunlara karşı uyardılar sonra parkta birlikte oynadılar

ADANA - Adana'da Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, parkta oyun oynayan çocukları ve ailelerini dijital oyun bağımlılığına karşı uyarıp çocuklarla birlikte salıncakta sallanıp tahterevalliye bindi.

Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kişi dijital oyun oynuyor. 2023'te yapılan bir araştırmada ise Türkiye'de oyun alışkanlığı, daha çok gençler arasında yaygın olduğu ortaya çıkarken oyuncuların yüzde 35'i, 25-34 yaş arasında, yüzde 25'i 18-24 yaş aralığı kalanı ise 18 yaşın altında. Başta gençler ve çocuklar artık sanal dünyada daha fazla zaman geçiriyorlar. Hatta evlerini, arkadaşlarını bile sanal ortamda seçiyorlar.

Ekipler çocukları ve ailelerini uyardı

Oyun bağımlılığı son günlerde ciddi bir şekilde gündeme gelirken Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önce oyun parklarına daha sonra apartmanlara tek tek girip çocukları ve ailelerini dijital oyun bağımlılığına karşı uyardı. Ekipler çocukların oynadığı oyunları onlara tek tek sorarken sanal dünyada karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı bilgilendirdi. Ailelerine ise çocuklarının adeta gölgeleri olması gerektiğini hatırlatan ekipler, bilgilendirici el broşürleri dağıttı.

Çocuklarla oyun oynadılar

Bilgilendirme sonrasında polisler, çocuklarla birlikte oyun parkında oyunlar oynadı. Çocuklarla salıncağa ve tahterevalliye binen ekipler kaydıraktan da kaydı.

"Sohbet açık oynamıyorum"

11 yaşındaki Mehmet Emin Yılmaz, bilgilendirmenin iyi olduğunu söyleyerek, "Oyunlarda arkadaşlarımla oynadığımda kimlerle oynadığımı biliyorum ama bazen de kimlerle oynadığımı bilmiyorum. Sohbet açık oyun oynamıyorum" dedi.

13 yaşındaki Buğlem Pınar ise 4-5 saat oyun oynadığını polislerin bilgilendirmesinden sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

"Çocuklarımı takip ediyorum"

Sevil Özer isimli veli ise çocuklarını sürekli takip ettiğini anlatarak, "Onları sürekli takip ediyorum. Oyun oynuyorlar. Polislerin bilgilendirmesi iyi oldu. Onlarla ilgileniyorum, kimlerle arkadaş olup olmadıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.