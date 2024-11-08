Polisten kaçan 3 şahıs uyuşturucu ile yakalandı

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Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, araçtan uyuşturucu çıktı

Esenyurt'ta polisten kaçan 3 şahıs gözaltına alındı, araçta uyuşturucu bulundu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıslar, kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta uyuşturucu madde olduğu için kaçtığını öğrenilen 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; rutin kontroller sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayan şahıslar, araçla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç trafikte durduruldu. Polis ekipleri araç içinde bulunan T.C., K.A. ve A.A. isimli 3 şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemelerde ise 10.1 gram esrar yakalandı. Şahısların ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.