Polisten kaçan 3 şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Polisten kaçan 3 şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Esenyurt'ta 'Dur' ihtarına uymayan 3 şahıs, araçta uyuşturucu ile gözaltına alındı.

08.11.2024 21:58
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Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, araçtan uyuşturucu çıktı

Esenyurt'ta polisten kaçan 3 şahıs gözaltına alındı, araçta uyuşturucu bulundu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıslar, kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta uyuşturucu madde olduğu için kaçtığını öğrenilen 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; rutin kontroller sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayan şahıslar, araçla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç trafikte durduruldu. Polis ekipleri araç içinde bulunan T.C., K.A. ve A.A. isimli 3 şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemelerde ise 10.1 gram esrar yakalandı. Şahısların ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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