Polisten Kaçan Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Polisten Kaçan Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Bursa'da polisten kaçan araçta 1 kg uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi bulundu.

06.11.2024 19:22
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Polisten kaçan araçta 1 kilogram uyuşturucu yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, sıcak takip ettikleri aracı Cerrah Mahallesindeki bir ara sokakta kovalamaca sonucu durdurdu. Araçtan çıkan 3 şahıs polislere direndi. Yoğun uğraş sonucu şahıslar etkisiz hale getirildi. Şahısların yaşadıkları ev de savcılık talimatıyla arandı. Evde ve arabada yapılan aramada 1 kilogram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler A.Ç., V.B. ve H.U. gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından 3 şahıs da adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Ahmet Ç. ile Veysel B. tutuklanırken, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polisten Kaçan Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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