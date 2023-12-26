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Polisten kaçıp evin balkonunda asılı kalmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Polisten kaçıp evin balkonunda asılı kalmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Pendik'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen ve 42 adet suç kaydı bulunan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, doktor kontrolü sırasında hastaneden kaçmış ve evin balkonunda asılı kalmıştı.

Polisten kaçıp evin balkonunda asılı kalmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
26.12.2023 - 22:51,  Güncelleme: 22:55
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Polisten kaçıp evin balkonunda asılı kalmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Pendik'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen ve doktor kontrolü sırasında hastaneden kaçan, 42 adet suç kaydı bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pendik'te 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Melih Can A.(19), polisler tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Doktor odasından kaçan Melih Can A., hastanenin karşısında bulunan bir eve zorla girdi. Ev sahibinin ve polisin müdahalesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

42 adet suç kaydı olan şüpheli serbest

42 adet suç kaydı olduğu anlaşılan Melih Can A., savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli, 'Cinsel Taciz' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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