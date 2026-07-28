Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca " Haberim yoktu" diyerek kendini savundu - Son Dakika
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Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca " Haberim yoktu" diyerek kendini savundu

Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca " Haberim yoktu" diyerek kendini savundu
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Kayseri’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Trafikten menedilen araç, 2037’ye kadar uzatılan ehliyet el koyma cezası ve kesilen 602 bin TL’lik dev cezayla neye uğradığını şaşıran sürücünün kendisini "Beni kovaladığınızdan ha

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kısa süren takibin ardından yakalandı. Sürücüye toplam 602 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2037 yılına kadar el konuldu.

1.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI 

Olay, Hunat Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerindeki denetim noktasında meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, B.C. idaresindeki 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, B.C.'nin 1.63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE 2037'YE KADAR EL KONULDU 

Yapılan incelemelerde ehliyetine daha önce de el konulduğu belirlenen sürücüye, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 602 bin TL idari para cezası kesildi. B.C.'nin sürücü belgesine 2037 yılına kadar el konulurken; muayenesi ve sigortası bulunmayan araç trafikten menedilerek çekiciyle otoparka çekildi.

"KOVALANDIĞIMDAN HABERİM YOKTU" SAVUNMASI 

Ekiplerin defalarca yaptığı ikaza rağmen kaçan B.C., kendisini polisin kovaladığından haberi olmadığını iddia ederek savundu.

Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için hakkında adli işlem başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca ' Haberim yoktu' diyerek kendini savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca " Haberim yoktu" diyerek kendini savundu - Son Dakika
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