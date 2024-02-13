Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar: Araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar: Araçtan uyuşturucu çıktı

Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar: Araçtan uyuşturucu çıktı

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçlar, kovalamacanın ardından kaza yaparak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahsın bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

13.02.2024 22:41  Güncelleme: 22:43
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Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar: Araçtan uyuşturucu çıktı

Kovalamaca neticesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalışan araçlar, uzun süren kovalamacının ardından kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahsın bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, S.K., C.A. ve T.G. isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu 34 BID 309 plakalı kiralık otomobil, dün gece saatlerinde Çorum-Ankara karayolunda bulunan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki şahıslar, kaçmaya başladı. Otomobili takipe alan polis ekipleri aşırı hızla trafikte tehlikeli şekilde hareket eden şüpheli aracı il merkezinde durdurmaya çalıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheli araç Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'eki park halindeki bir araca çarparak durdu.

Yakalanacaklarını anlayan şüpheli 3 şahıs otomobili terkederek yaya halde kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada ise 120 gram esrar, 80 tablet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahısların gözaltı işleminin devam ettiği öğrenilirken, araca ise 21 bin TL idari trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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