Polonya'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

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Polonya'nın Olkusz kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneyindeki Olkusz kentindeki Omni Alışveriş Merkezi'nde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan, alışveriş merkezindeki süpermarkette elinde bıçakla rastgele etrafındakilere saldırdı. Müşteriler panik halinde sağa sola kaçışırken, saldırda 4 kişi yaralandı. Saldırgan, alışveriş merkezi güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi. Polonya vatandaşı olduğu belirtilen saldırgan polis ekiplerine teslim edilirken, 4 yaralı ise ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki saldırganın polisteki sorgusunun sürdüğü ancak olayın sebebinin henüz bilinmediği açıklandı.

Olkusz polisi, dün kentte 60 yaşındaki bir erkeği bıçaklayarak kayıplara karışan kişinin de aynı kişi olup olmadığını araştırıyor. - VARŞOVA