Polonya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı

3.Sayfa

Polonya, Rus ham petrolünü Almanya'daki rafinerilere taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı'nda sızıntı tespit etti. Yetkililer, sızıntı nedeniyle operatörün boru hattında sevkiyatı durdurduğunu açıkladı.

Polonya'dan Rus ham petrolünü Almanya'daki rafinerilere taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı'nda sızıntı tespit edildi. İtfaiye yetkilileri, bu sabah ülkenin batısındaki Pniewy kasabasında gaz kokusu ihbarı ile geldikleri bir benzin istasyonu ve otel yakınlarında yerde siyah bir madde tespit ettiklerini ve bunun petrol olduğunu düşündüklerini söyledi.

İtfaiye yetkilileri, bölgenin petrol boru hattına yakın olması nedeniyle boru hattının Polonyalı operatörü PERN ile iletişim kurduklarını ve operatörün sızıntı ihtimaline karşı boru hattında sevkiyatı durdurduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri, PERN tarafından olay yerine gelen uzmanların sızıntıyı doğruladığını açıkladı. İtfaiye yetkilileri, sızıntının nedenine ilişkin detay vermedi.

Polonya basınında yer alan haberlerde, PERN ile itfaiyenin bölgeyi koruma altına aldığı, patlama veya yangın riski bulunmadığı, durumun insanlar ve hayvanlar için tehlike arz etmediği ifade edildi. - VARŞOVA