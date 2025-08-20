Polonya'da Tarlaya Düşen Yabancı Madde Patladı - Son Dakika
Polonya'da Tarlaya Düşen Yabancı Madde Patladı

20.08.2025 14:48
Polonya'daki patlamanın sebebi eski bir pervane motoru olabilir, sabotaj ihtimali de var.

Polonya'da bir tarlaya düşen yabancı madde patladı. Polonya ordusu, Ukrayna veya Belarus tarafından Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini, cismin eski pervaneli bir motora ait olabileceğini belirtti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise, "Belarus İHA'sı, Rus İHA'sı, kaçakçılıkta kullanılan bir İHA ya da Polonya topraklarında gerçekleştirilmiş olabilecek bir sabotaj eylemi. Bu ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilmemeli" dedi.

Polonya'nın Ukrayna sınırına 100 kilometre uzaklıkta bulunan Lublin Voyvodalığı'na bağlı Osiny köyündeki mısır tarlasına düşen yabancı madde patladı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yanmış metal ve plastik parçaları buldu. Patlama nedeniyle birkaç evin camı kırılırken, yaralanan olmadı.

"Eski pervane motorunun parçası olabilir"

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, radar sistemlerinin Ukrayna veya Belarus'tan Polonya hava sahasına giren herhangi bir nesne tespit etmediğini, söz konusu yabancı maddenin "eski bir pervane motorunun parçası" olabileceğini belirtti. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise yaptığı açıklamada, "Belarus İHA'sı, Rus İHA'sı, kaçakçılıkta kullanılan bir İHA ya da Polonya topraklarında gerçekleştirilmiş olabilecek bir sabotaj eylemi. Bu ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.

2022 yılında Rusya'ya yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma füzesinin rotasından çıkarak Polonya'ya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Polonya, 3-sayfa, Dünya

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
