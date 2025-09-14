Polonya, İHA Tehdidine Karşı NATO Uçaklarını Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Polonya, İHA Tehdidine Karşı NATO Uçaklarını Gönderdi

Polonya, İHA Tehdidine Karşı NATO Uçaklarını Gönderdi
14.09.2025 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Rus İHA tehdidi nedeniyle NATO savaş uçaklarını bölgeye sevk etti ve Lublin Havaalanı kapatıldı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rus insansız hava araçları (İHA) tehdidi nedeniyle bölgeye NATO savaş uçaklarının yönlendirildiğini duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada bugün Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) uçuşlarında hareketlilik gözlenmesi nedeniyle bölgeye Polonya ordusu ve NATO'ya ait savaş uçaklarının sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Polonya'ya komşu olan Ukrayna'nın sınır bölgelerinde İHA saldırısı tehdidi nedeniyle hava sahamızda askeri araçların uçuşuna başlanmıştır" denildi. Yetkililer, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için tüm prosedürlerin devreye sokulduğunu, kara konuşlu hava savunma ve radar keşif sistemlerinin en yüksek hazırlık durumuna getirildiğini bildirdi.

Polonya Hava Seyrüsefer Ajansı (PAZP) ise savaş uçaklarının hareketliliği nedeniyle Lublin Havaalanının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) de aynı saatlerde Lublin bölgesinde yaşayan vatandaşlara SMS göndererek muhtemel bir hava saldırısına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı. "Hava saldırısı tehlikesi. Temkinli olun. Görevlilerin talimatlarına uyun. Sonraki duyuruları bekleyin" yazılı SMS'lerin yanı sıra Swidnik ve Chelm kentlerinde de hava saldırısı tehlikesine karşı sirenler çaldı. Saldırı tehlikesinin geçmesinin ardından Lublin Havaalanı tekrar sivil uçuşlara açıldı.

NATO'dan "Doğu Gözcüsü" adımı

Polonyalı yetkililer ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirdiği basın toplantısındaki mesajlarına değindi. Açıklamada, Rutte'nin NATO olarak "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) girişimi başlattıklarını duyurmasının ardından bu kapsamda Fransa hava kuvvetlerine bağlı 3 adet Rafale savaş uçağının bugün Polonya semalarında devriye görevine başladığı bildirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da Doğu Gözcüsü girişimi üzerine "Avrupalı devletlere teçhizat ve ilave asker desteğiyle hava savunmamızı ve Polonya sınırlarının korunmasını fiilen güçlendirme kararı aldıklarından ötürü teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rutte dünkü açıklamasında, "NATO olarak topraklarımızı korumaktaki kararlılık ve kabiliyetimizi açık şekilde ortaya koymalıyız ve 'Doğu Gözcüsü' de tam olarak bunu hedefliyor. Söz konusu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya'nın yanı sıra çeşitli müttefiklerin unsurlarını içerecek" ifadelerini kullanmıştı. Rutte, NATO'nun halihazırda önemli miktarda askeri unsur bulundurduğu Doğu Avrupa'da yeni operasyon dahilinde ne kadar ilave birlik konuşlandıracağına ilişkin bir bilgi vermemiş ancak, görevlendirilecek unsurların sayısının sınırlı olduğu belirtmişti. Söz konusu birlikler arasında Danimarka'dan 2 F-16 tipi savaş uçağı ve bir fırkateyn, Fransa'dan 3 Rafale savaş uçağı ve Almanya'dan 4 Eurofighter savaş uçağı yer aldığı aktarılmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ukrayna, Polonya, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polonya, İHA Tehdidine Karşı NATO Uçaklarını Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 00:13:43. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya, İHA Tehdidine Karşı NATO Uçaklarını Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.