Pompalı Tüfekli Saldırıdan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Pompalı Tüfekli Saldırıdan Son Anda Kurtuldu

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Antalya'da iş yerine yapılan pompalı tüfekli saldırıda, sahibi refleksiyle ölümden döndü.

01.11.2024 16:24
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Pompalı tüfekli saldırıda refleksi ile ölümden döndü: O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletli maskeli saldırganlar, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş edip ardından olay yerinden kaçmasıyla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İş yeri sahibinin, ateş edildiği sırada refleks göstererek yere yatması sayesinde ölümden döndüğü anlar görüntülere yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan tohum ve fide satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen maskeli 2 saldırgan, plakasız motosiklet ile iş yerinin olduğu adrese geldi. Motosikletten inen saldırgan, elinde bulunan pompalı tüfekle iş yerine gelerek ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine sığındı. Saldırgan silahıyla birlikte motosiklet ile bekleyen diğer şüpheli eşliğinde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anında iş yerinde bulunan iş yeri sahibi Abdurrahman Burunsuz'un, kendisini yere atarak kurtulduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ölümden kıl payı kurtuldu

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırılan iş yerinin kameralarına yansıyan yeni görüntülerde, işletme sahibi Abdurrahman Burunsuz'un ölümden kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, saldırganın elinde pompalı tüfekle geldiğini gören Burunsuz, ateş açıldığı sırada refleks gösterip yere yatması, saçmalardan saniyeyle kurtulması ve işyeri camlarının kırılma anları yer aldı.

Kaynak: İHA

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