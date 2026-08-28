Pompalı Tüfekli Şüpheli Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika
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Pompalı Tüfekli Şüpheli Eskişehir'de Yakalandı

Pompalı Tüfekli Şüpheli Eskişehir\'de Yakalandı
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Eskişehir'de pompalı tüfek taşıyan şüpheli, polis tarafından 30 dakikada yakalandı.

Eskişehir'de üzerinde pompalı tüfek taşıyan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yarım saatten az bir sürede yakalandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde siyah giyimli bir erkeğin kıyafetinin altında pompalı tüfek taşıdığı ve durumunun şüpheli olduğu yönünde polise ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede yürüttükleri araştırmalar sonucunda şüphelinin izini 30 dakikadan kısa sürede tespit etti.

Ekipleri görünce Yaşar Aydın Parkı'nın yürüyüş yolunda kaçmaya başlayan şahıs, üzerindeki pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren takibin ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, ekip otosuna bindirildi.

Şüphelinin kaçarken attığı silahı bulmak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki su kanalı da dahil olmak üzere çevreyi aradı. İçinde fişek olduğu iddia edilen pompalı tüfek, park içerisindeki bir ağacın altında bulundu.

Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek tüfek muhafaza altına alındı. Kendisini A.G. olarak tanıtan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı Tüfekli Şüpheli Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika

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