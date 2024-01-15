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Porsuk Çayı Buz Tutarak Görüntülendi - Son Dakika
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Porsuk Çayı Buz Tutarak Görüntülendi

Eskişehir'de gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Porsuk Çayı'nın bazı kısımları buz tabakasıyla kaplandı. Kentin simgesi haline gelen çayın buz tutan yüzeyi, dron ile havadan görüntülendi.

15.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:15
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Porsuk Çayı buz tuttu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Porsuk Çayı yer yer buz tabakası altında kaldı.

Kış aylarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Eskişehir'de gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle, kentin simgesi haline gelen Porsuk Çayı'nın bazı kısımları buz tuttu. Porsuk Çayı'nın yüzeyinde oluşan buz tabakası, dron ile havadan görüntülendi.

Porsuk Çayı Buz Tutarak Görüntülendi
Kaynak: İHA
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